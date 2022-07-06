Особливістю японського саду є рослини, які прикрашатимуть територію протягом усього сезону

Спокійний сад у японському стилі дозволить якнайкраще відпочити від міської метушні. Повторити вдома такий дизайн цілком реально: селекціонери створили рослини, які відмінно підійдуть для створення східного стилю, а в магазинах можна легко знайти додатковий декор. Створюючи японський сад, необхідно вибрати один з кількох напрямків східного дизайну та дотримуватися його принципів і правил. Про особливості японського саду розповідає Agromarket.

Що означає дизайн саду в японському стилі

Особливістю японського саду є рослини, які прикрашатимуть територію протягом усього сезону. Тому використовують плодові дерева та декоративні кущі, що зацвітають навесні, багаторічні та однорічні квіти, що прикрашають територію влітку, листопадні дерева з яскравим забарвленням листя восени, а також вічнозелені рослини – для підтримки декоративності взимку.

Крім рослин, японський стиль включає водоймища, каміння, декоративні елементи. Вони повинні добре поєднуватись один з одним і водночас виглядати самодостатньо окремо. Дизайн японського саду може бути об’ємним або плоским, а перед його створенням необхідно визначити домінуючий елемент. Це може бути водойма, сад каміння або сад рослин.

Водойму-домінанту оточують камінням, мохом, рослинами, які доповнюватимуть один одного, не порушуючи баланс. Рослин і каменів у саду води не повинно бути надто багато. При створенні саду каміння його розташовують так, щоб ландшафт повторював контури хвиль, а територію доповнюють рослинами.

Можна створити східний сад, який включатиме воду, каміння, мох та саджанці декоративних рослин. Вони повинні добре поєднуватись один з одним, а загальна картина має символізувати спокій та умиротворення.

Основні критерії японського саду:

На території немає випадкових рослин і предметів, кожен має сенс і значення. Усі елементи мають бути природними, без видимого втручання з боку людини. Не варто робити чітко прямокутний або круглий ставок – його обриси повинні бути асиметричними, також не варто змінювати колір натурального каменю. Рослини не слід висаджувати рівними рядами. Чагарникам краще надати овальну, кулясту або будь-яку іншу форму без рівних ліній. У Японії воді надається велике значення – це символ життя і змін, тому навіть невелика водойма або струмочок, що спускається по каменям, – обов’язковий атрибут східного дизайну. Використовуйте непарну кількості елементів декору: вазонів із квітами, ліхтарів, домінуючих рослин. Основна гамма кольорів – зелена, тому можна сміливо використовувати папороть, хвойні та вічнозелені рослини. Декоративні рослини з яскравими забарвленнями використовують для уособлення певного сезону: навесні – квітучу сакуру, влітку – рододендрон або рожеві кущі, восени – клен, що змінює забарвлення листя на помаранчевий чи червоний. У саду має бути достатньо вільного простору: густі зарості та стебла рослин-ліан, що звисають на голову, – не найкращий вибір. Акуратні звивисті доріжки в японському саду – це один із головних атрибутів дизайну. Їх прокладають так, щоб за кожним поворотом була нова композиція.

Не забудьте створити затишні місця для відпочинку, які будуть приховані від сторонніх очей. Плануючи загальну концепцію, не варто чітко копіювати східний стиль, краще намагайтеся додати індивідуальні елементи.

Практичні поради щодо створення японського саду

Водойма повинна займати центральне місце в композиції. З урахуванням наявності вільного місця це може бути невеликий ставок, струмок, водоспад, сухий струмок. Фонтани встановлювати не варто. Для облицювання берегів ставка не використовуйте штучні матеріали: краще, щоб рівень води збігався з рівнем землі. Уздовж берега висадіть рослини, які ефектно відбиватимуться на водній гладі.

Струмок може бути як тихим, так і зі швидкою течією. Невеликі водоспади дуже популярні у східному дизайні. Сьогодні у спеціалізованих магазинах можна придбати готові рішення, які чудово впишуться у спільну композицію.

При виборі рослин враховуйте як загальну концепцію, так і кліматичні умови. Завжди краще вибрати культури, які добре розвиватимуться у вашій місцевості, ніж екзотичні.

Для облаштування стежок можна вибрати натуральний камінь, спил дерева або дошки. Плануючи їхнє розташування, намагайтеся дотримуватися плавних обрисів, без різких поворотів і тим більше кутів.

Як декор, обов’язково треба встановити:

ліхтарі – краще із різнокольорового скла, різних форм чи дизайну;

огорожі з бамбука чи верби – для зонування території;

арку на вході в сад чи всередині території;

альтанку, лавки; альтанки краще розташувати на відкритому місці, вони повинні бути в строгому стилі, включати мінімальну кількість декоративних елементів; найкращий матеріал для стільців, столу, крісел – верба, ротанг, бамбук;

декоративний місток також буде доречним, навіть за наявності сухого струмка.

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