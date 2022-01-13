Країни втрачають право голосу, якщо їхній борг дорівнює або перевищує суму внесків за два останні роки

Генеральна асамблея ООН у середу, 12 січня, позбавила права голосу вісім країн через несплату ними членських внесків і заборгованість перед організацією. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, через фінансову заборгованість право голосу втратили Іран, Венесуела, Судан, Антигуа і Барбуда, Конго, Гвінея, Папуа Нова Гвінея і Вануату.

Зокрема, Венесуела винна ООН щонайменше 40 млн доларів США, Іран – 18 млн доларів, Судан – 300 тис., а решта країн – приблизно по 75 тис. доларів.

У статуті ООН йдеться про те, що країни втрачають право голосу, якщо їхній борг дорівнює або перевищує суму внесків за два останні роки.

При цьому якщо заборгованість виникла «за умов, що не залежать від учасниці», збори можуть дозволити цій країні продовжити голосування. За словами Гутерріша, у 2022 році цією можливістю скористалися Коморські острови, Сан-Томе та Прінсіпі, а також Сомалі, інформує France24 із посиланням на заяву генсекретаря Антоніу Гутерріша.

Зазначимо, що минулого року Іран також втратив право голосу через невиплачені внески. Країна стверджувала, що не може виплатити навіть мінімальної суми через економічні санкції США. Зрештою, після кількох місяців переговорів Ірану було надано виняток, було знято заборону на доступ до грошей, і він повернув собі право голосу.