У п'ятницю, 17 жовтня, генасамблея ООН ухвалила посилену резолюцію щодо прав людини в окупованому Росією Криму. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За резолюцію проголосували 65 країн, проти – 25, решта утримались. Проголосували проти, крім Російської Федерації – Білорусь, Вірменія, Венесуела, Ефіопія, Еритрея, Зімбабве, Індія, Іран, Казахстан, Камбоджа, Китай, Киргизстан, Коморські Острови, Куба, Малі, Нікарагуа, Північна Корея, Судан, Сирія, Саудівська Аравія, Філіппіни, Сербія, Судан, Шрі-Ланка.

Резолюція, зокрема, закликає ООН посилити співпрацю в межах Кримської платформи. Документ містить низку важливих положень, які допоможуть Україні у звільненні політичних в’язнів та деокупації Криму

Президент Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції.

«Вітаю ухвалення посиленої резолюції Генасамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Держави – члени ООН мають поглибити співпрацю в межах Кримської платформи. Підсумовуємо рік міцною міжнародною підтримкою України. Цінуємо кожен голос», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що в жовтні Володимир Зеленський повідомляв, що Україна подала на розгляд Генеральної асамблеї ООН оновлені резолюції щодо Криму. Одна з них стосувалася мілитаризація, інша – прав людини в Криму.