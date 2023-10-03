Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив про просування Сил оборони на Таврійському напрямку. Про це йдеться в його дописі, опублікованому у вівторок, 3 жовтня.

За його словами, артилерійські підрозділи українських військ протягом доби виконали 1198 вогневих завдань.

За останню добу втрати росіян на Таврійському напрямку сягнули 261 особи, зокрема, в полон здалися 10 окупантів.

Знищено 20 одиниць військової техніки противника: танк, дві ББМ, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 – спеціальної техніки окупантів. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога.

До слова, за даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку противник даремно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

Сили оборони також відбили атаки на Лиманському, Мар’їнському та Авдіївському напрямках. Крім того, українські військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки й 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 20 артилерійських засобів росіян.