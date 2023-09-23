Генерал Олександр Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на Запоріжжі

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські воїни прорвали оборону біля Вербового Запорізької області. Про це генерал сказав в інтерв’ю CNN увечері в п’ятницю, 22 вересня.

Тарнавський, який керує контрнаступом українських військ на південному фронті, заявив, що війська прорвали оборону на лівому фланзі біля Вербового і спрогнозував ще більший прорив у майбутньому.

«На лівому фланзі [під Вербовим] у нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі.

Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову… Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є). І не втратити це на практиці, діями», – сказав генерал Тарнавський.

Мапа DeepState

Водночас генерал переконаний, що великий прорив України – найбільший у цьому контрнаступі – ще попереду. «Я думаю, що це станеться після Токмака», – сказав він.

Як зазначає CNN, останніми тижнями українські сили стверджували, що проникли на «першу лінію» російських опорних пунктів у Запорізькій області, що свідчить про те, що Київ наближається до розгалуженої мережі укріплених окопів Москви вздовж південного фронту. Таким чином, заява Тарнавського є останнім свідченням українських чиновників про наступ на південному фронті у війні з Росією.

CNN також зазначає, що росіяни звітують про іншу ситуацію в цьому місці. Проте аналіз відео з відкритих джерел свідчить, що деякі українські підрозділи «перетнули важливий рубіж російської оборони» біля села Вербове.

Нагадаємо, 15 та 17 вересня українські воїни звільнили від росіян Андріївку та Кліщіївку – ключові населені пункти, які у подальшому дозволять деокупувати Бахмут Донецької області.