Російське військове командування, ймовірно, намагається переконати Владіміра Путіна відмовитися від наступальних операцій та перейти до оборонних, але не наважується прямо донести цю думку до президента РФ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

Деякі російські ультранаціоналісти розповіли, що міністерство оборони РФ повідомило їм про зусилля, спрямовані на набір 400 тис. контрактників, щоб забезпечити достатню кількість військовослужбовців для захисту та ефективного заморожування існуючих фронтів в Україні, йдеться у звіті інституту.

В ISW відзначили, що російське військове командування перекидає призовників для утримання російських позицій у Криму та, можливо, планує підготувати нові ресурси для утримання Росією позиції, коли майбутній український контрнаступ досягне кульмінації.

Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу та начальник генерального штабу генерал армії Валєрій Гєрасімов, ймовірно, усвідомлюють загрозу українського контрнаступу, але продовжують відправляти контрактників для посилення безглуздих наступальних операцій за наполяганням Путіна.

В ISW зазначили, що Путін віддає перевагу лояльності, а не компетентності, що, ймовірно, заважає Шойгу і Гєрасімову зосередитися на створенні оптимальних умов для ефективної оборони замість того, щоб витрачати елітні підрозділи на виснажливі бої за незначні здобутки.

Те, що Путін продовжує наполягати на проведенні наступальних операцій на сході України, свідчить про те, що група, яка хоче заморозити війну вздовж нинішньої лінії фронту, не змогла переконати його.