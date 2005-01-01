Геннадій Москаль запропонував відкрити на Закарпатті 34 додаткові КПП з країнами Європи

Москаль: Питання автомобілів на транзитних номерах не вирішується на державному рівні

У Закарпатській області є потреба у створенні ще 34-х контрольно-пропускних пунктів з країнами Європи. Про це в Івано-Франківську на спільному засіданні комітетів Верховної Ради України щодо розвитку транспортної інфраструктури Карпатського регіону повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, інформує «Інтерфакс-Україна».

За його словами, сьогодні у Закарпатській області працює 19 контрольно-пропускних пунктів на кордоні з країнами Європи, але є потреба у зведенні ще 34-х таких пунктів, бо діючих не вистачає. Він наголосив, що найбільші черги на кордоні створюють «пересічники» - українці, які завезли автомобілі з країн Європи і змушені їх кожні 5 або 10 днів вивозити за межі країни.

Москаль зауважив, що кількість автомобілів на транзитних номерах зростає щодня, а проблема на державному рівні досі не вирішена. «Питання не вирішено, бо як кажуть «ніхто нє хотєл умірать». Пересічників так вже багато, що «міхомайдан» та інші будуть здаватися проти них піонерами у коротких штанцях», - зауважив Москаль.

Також, голова Закарпатської ОДА висловив переконання, що дороги, які ведуть до КПП мають бути не на обслуговуванні обласної держадміністрації, а на балансі Служби автомобільних доріг України.

До слова, у п'ятницю, 30 вересня, Комітет з питань транспорту разом з комітетами з питань бюджету, фінансової політики і банківської діяльності та економічної політики провели в Івано-Франківську спільне виїзне засідання, під час якого розглядалися питання розвитку транспортної інфраструктури Карпатського регіону України як ключової умови його соціально-економічного зростання.