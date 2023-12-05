Народний депутат України від ОПЗЖ Григорій Мамка прийшов привітати працівників ОГП з професійним святом

Генеральний прокурор Андрій Костін доручив провести службове розслідування після опублікованого відеосюжету журналіста Михайла Ткача «На "дні" прокуратури. Як столичні прокурори відзначали професійне свято». Про це 5 грудня повідомила прес-служба ОГП.

«У зв’язку з опублікованим у медіа відео, Генеральний прокурор доручив Генеральній інспекції Офісу генерального прокурора невідкладно провести службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи», – йдеться в повідомленні.

В оприлюдненому матеріалі УП журналісти простежили за будівлями Офісу генерального прокурора та столичної прокуратури 1 грудня – у День працівників прокуратури. На відео видно велику кількість людей із подарунковими пакетами, також можна помітити квіти та повітряні кульки.

Серед тих, хто у п'ятницю завітав до Офісу генерального прокурора, був помічений народний депутат України від ОПЗЖ Григорій Мамка. У коментарі журналістам нардеп сказав, що брав участь в офіційних урочистих заходах з нагоди Дня працівників прокуратури.

Що цікаво, під час заходів до Дня працівників прокуратури генеральний прокурор Андрій Костін звернувся до усіх працівників органів прокуратури. Він закликав їх думати не про святкування, а як підтримати та допомогти усім необхідним нашій армії.