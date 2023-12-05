Генпрокуратура розслідуватиме скандальне святкування своїх працівників
ОГП відреагував, на матеріал журналістів, які показали, як працівники прокуратури відзначали професійне свято
Генеральний прокурор Андрій Костін доручив провести службове розслідування після опублікованого відеосюжету журналіста Михайла Ткача «На "дні" прокуратури. Як столичні прокурори відзначали професійне свято». Про це 5 грудня повідомила прес-служба ОГП.
«У зв’язку з опублікованим у медіа відео, Генеральний прокурор доручив Генеральній інспекції Офісу генерального прокурора невідкладно провести службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи», – йдеться в повідомленні.
В оприлюдненому матеріалі УП журналісти простежили за будівлями Офісу генерального прокурора та столичної прокуратури 1 грудня – у День працівників прокуратури. На відео видно велику кількість людей із подарунковими пакетами, також можна помітити квіти та повітряні кульки.
Серед тих, хто у п'ятницю завітав до Офісу генерального прокурора, був помічений народний депутат України від ОПЗЖ Григорій Мамка. У коментарі журналістам нардеп сказав, що брав участь в офіційних урочистих заходах з нагоди Дня працівників прокуратури.
Що цікаво, під час заходів до Дня працівників прокуратури генеральний прокурор Андрій Костін звернувся до усіх працівників органів прокуратури. Він закликав їх думати не про святкування, а як підтримати та допомогти усім необхідним нашій армії.