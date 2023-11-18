Охорона одного з гостей перешкоджала журналістам, а один з охоронців вдарив Михайла Ткача (на фото)

У п’ятницю, 17 листопада, близько 23:20 біля ресторану Тандир у Козині Київської області напали на журналіста видання «Українська правда» Михайла Ткача. Про це ввечері у суботу, 18 листопада, повідомило саме видання із посиланням на коментар журналіста.

За словами Михайла Ткача, напад був здійснений під час зйомки біля ресторану «Тандир», де журналісти помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора і було багато автомобілів.

Охорона одного з відвідувачів помітила зйомку і почала світити дальнім світлом та блокувати авто журналістів.

«Я вийшов з автомобіля, повідомив, що я журналіст «Української правди». Охоронці почали мне блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені», – розповів Ткач.

відео «Української правди»

Наразі це вся інформація, яку оприлюднила «Українська правда» у зв’язку з нападом на її журналіста. У правоохоронних органах інцидент наразі не коментували.

Доповнено. Близько 21:00 стало відомо, що поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за статтею про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

«Під час моніторингу соціальних мереж поліцейськими була виявлена публікація одного з інтернет-видань щодо перешкоджання професійної діяльності журналіста під час конфлікту біля ресторанного закладу. Зафіксована на відео подія сталась ввечері 17 листопада. Заяв та повідомлень про перешкоджання журналістській діяльності за цей час до поліції не надходило. Проте за фактом виявлення публікації про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів слідчими ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 171 ККУ)», – йдеться у повідомленні.

Поліція також повідомила, що 18 листопада журналіст видання звернувся до медичного закладу за допомогою через тілесні ушкодження, отримані в результаті конфлікту біля ресторанного закладу. Медики повідомили про вказаний факт поліцію, як передбачає процедура у подібних випадках.

«Розпочате досудове розслідування, у ході якого можлива додаткова кваліфікація», – додали в поліції.

Михайло Ткач – український журналіст-розслідувач, кореспондент видання «Українська правда». У 2016–2021 – журналіст програми «Схеми» української редакції «Радіо Свобода».