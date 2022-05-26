Генсек ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною. Про це йшлося у доповіді генсека для Ради безпеки ООН.

Він пояснив, що ще недавно така війна з величезними жертвами серед мирного населення здавалась нереальною. Але тепер можна повірити навіть в сценарій з ядерною війною.

«В обложених містах цивільне населення стало заручниками, не маючи доступу до основних благ цивілізації. Загроза ядерного конфлікту, яка здавалась неймовірною, тепер знову стала реальною», – заявив Гуттереш.

Гутерреш підкреслив, що наслідки війни в Україні матимуть глобальний вимір, насамперед для продовольства. Через порушення звичних ліній поставок продовольства внаслідок бойових дій ціни на продукти харчування та добрива виросли в кілька разів, що провокує неспокій і політичну нестабільність у країнах, що розвиваються.

За його словами, це вдарить передовсім по найбіднішому населенню по всьому світу й спричинить низку інших внутрішніх і міждержавних конфліктів через суспільну напругу.

«Найбільш ефективний спосіб захистити цивільне населення – це запобігати початку збройних конфліктів і вирішувати їх мирним шляхом. Якщо конфліктам не можна запобігти дипломатією, людське страждання можна зменшити і цілком уникнути, якщо слідувати міжнародному гуманітарному праву й повазі до прав людини», – заявив генсек ООН.

У своєму звіті він закликав усі сторони збройних конфліктів неухильно дотримуватися міжнародних стандартів і практик щодо дотримання прав людини і поваги до міжнародного права.

Окремо він не засудив російських окупантів за численні воєнні злочини, а лише визнав, що в Україні існує гуманітарна катастрофа, спричинена війною.