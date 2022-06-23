Росіяни продовжують знищувати Лисичанськ з усіх видів зброї

Російські загарбники щільно обстрілюють Лисичанськ Луганської області. На цьому напрямку вони зосередили близько сотні реактивних систем залпового вогнбю (РСЗВ). Відео обстрілів цивільної інфраструктури Лисичанська опублікував 23 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Відео обстрілу росіянами Лисичанська. Місто потерпає від щільного вогню російських загарбників. На цьому напрямку рашисти зосередили понад сотню одиниць РСЗВ. А ствольної артилерії та мінометів тут стільки, що росіяни просто накривають щільним вогнем цілі квартали», – сказано у повідомленні Генштабу.

У ньому зазначається, що внаслідок обстрілів є численні втрати серед мирних містян.

Знищення артилерією російських окупантів цивільної інфраструктури Лисичанська зафіксувало на відео Військове телебачення України. «Масштаби шалені», – констатували в Генштабі.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, загарбники готуються оточити українських військових у районі Лисичанська.