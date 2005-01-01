Генштаб спростував повідомлення російських ЗМІ про «українського дезертира»

СуспільствоРоман Ганкевич, 24 грудня1350
Генштаб спростував повідомлення російських ЗМІ про «українського дезертира»
фото РБК-Україна
Бійці ЗСУ вірні присязі

Поширена російськими ЗМІ інформація про нібито звернення українського військовослужбовця щодо надання йому статусу біженця не відповідає дійсності. На цьому наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Інформація, що начебто український військовослужбовець звернувся до російських прикордонників із проханням надати йому статус біженця, не відповідає дійсності. Військовослужбовці Збройних сил України вірні присязі українському народові та своєму конституційному обов’язку», - наголосили у Генштабі.

Раніше російські ЗМІ повідомили з посиланням на прикордонне управління ФСБ, що нібито український військовий звернувся до російських прикордонників у Брянській області із проханням надати йому статус біженця. При цьому зазначалося, що військовий нібито служив у ЗСУ за контрактом і самовільно залишив військову частину.

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