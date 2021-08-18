Євген Сивокінь отримав нагороду Одеського кінофестивалю

Першим лауреатом 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю, що триває зараз, став видатний український аніматор Євген Сивокінь. Він отримав статуетку «Золотий Дюк» за внесок у кіномистецтво.

У рамках фестивалю відбулась зустріч із режисером анімаційного кіно й вчителем кількох генерацій українських аніматорів. Такі фільми режисера як «Засипле сніг дороги…», «Дерево і кішка», «Людина і слово», «Пригоди коваля Вакули» та інші добре вдіомі глядачам різних поколінь.

Нагадаємо, що фільм Євгена Сивоконя «Засипле сніг дороги...», який отримав приз за «Найкращий анімаційний фільм» на 28 Міжнародному фестивалі короткометражних фільмів у Клермон-Феррані, буде показаний в межах фестивалю «Незалежні», який стартує 19 серпня у кінотеатрах України. На великих екранах продемонструють добірку українських фестивальних хітів та фільмів-подій, створених у незалежній Україні.

ZAXID.NET вибрав п’ять висловлювань видатного режисера, які він адресував своїм шанувальникам.

Про анімацію

«Людина, яка серйозно займається анімацією, має бути досить обізнаною і в акторстві, і в режисурі, а також добре знати літературу, живопис».

«Кожен ваш персонаж повинен мати свій характер. Герой не може бути просто намальований. Його потрібно обіграти треба вміти добре обігрувати персонажів».

Євген Сивокінь виховав кілька поколінь українських аніматорівПро українських аніматорів

«В історії української анімації були різні режисери. Вони вчились один в одного, ділилися знаннями та переймали досвід. У кожного з нас був потяг саме до авторської анімації і кожен думав, що зробить щось таке, від чого всі ахнуть».

Про майбутнє анімації

«В майбутньому я хотів би бачити анімацію сучасною і художньою. Вона повинна бути цікавою глядачеві. Ті, хто її створюють, мають не лише «грати» на сучасних технологіях, а й наповнювали свої роботи сенсом».

Про сучасні технології

«До застосування сучасних технологій у виробництві анімації я ставлюсь трохи з підозрою. Вважаю, що все зроблене власними руками має іншу енергетику. Наприклад, японці дуже технологічна нація, але вони вкрай цінують все, що зроблено руками. Коли я використовую сучасні технології, між мною і глядачем є посередник – комп'ютер. А це машина, яка може себе поводити непередбачувано».

Про натхнення

«Натхнення приходить з різних джерел. Когось надихають художні твори, когось музика, живопис. Одного разу я йшов припорошеними снігом дорогами і надихнувся цією погодою так, що мені почали приходити образи, різні асоціації. І так народилася одна з моїх анімацій – "Засипле сніг дороги..."».

Фото ОМКФ