Попри часті новини про пожежі електричних авто, за статистикою вони менш схильні до загорянь, ніж бензинові. А найбільш небезпечні – гібриди. Щоправда, загасити електромобіль, що горить, практично неможливо.

Страхова компанія InsuranseAZ вивчила дані американської ради з безпеки на транспорті (NTSB), Бюро статистики транспорту (BTS) та дані про відкликання автомобілів з Recalls.gov.

Часто після зіткнень бензинові автомобілі загоряються. З електромобілями це стається частіше під час зарядки. Однак щоб визначити справжню ймовірність загорянь, треба звернутись до статистики. Зокрема, порівняти кількість автомобілів на різних видах пального з частотою загорянь.

Як виявилось, гібридні авто займають перше місце з найбільшою кількістю пожеж на 100 тисяч продажів. На другому місці – транспортні засоби на бензині, а на третьому – електромобілі, які займаються лише у 25 випадках на 100 тис. продажів.

Виходячи з цих даних, електромобілі не горять так сильно, як стверджують новини. Найнебезпечнішими для пожежі вважаються гібридні автомобілі, за ними йдуть бензинові.

Якщо автовиробник дізнається про брак чи технічну помилку у випущених автомобілях, він оголошує відкликання та усуває цей недолік своїм коштом. Проаналізувавши відкликання за 2020 рік, дослідники встановили, що більшість браку у гібридних та електромобілів було пов’язано з проблемами акумулятора. Натомість відкликання бензинових авто стосувалось витоку пального, короткими замиканнями в електромережі та антиблокувальною системою гальмування (ABS).

Таким чином, найбільший ризик загоряння в електромобілях і гібридних транспортних засобах – через проблеми з акумулятором, а не проводкою.

Наскільки небезпечна пожежа автомобіля? За даними Національної асоціації запобігання пожежам (NFPA), в 2018 році приблизно 560 людей загинули від пожеж в автомобілях, причому більшість із цих смертельних пожеж викликані зіткненнями.

Хоча пожежі з електротранспортом не так поширені, як зі звичайними авто, це не означає, що вони менш небезпечні.

Насправді, пожежу електромобілів на літій-іонних акумуляторах гасити значно важче, ніж у бензинових. До того ж більшість пожежників не знайомі з тим, як гасити пожежі електромобілів. Оскільки батареї для електромобілів, по суті, є їх власним джерелом пального, вони можуть горіти годинами, а пожежникам надзвичайно важко їх загасити.

Навіть коли пожежа електромобіля здається погашеною, вона може знову спалахнути, тому так важливо, щоб пожежники мали досвід гасити пожежу в нових гібридних та електромобілях.

Що викликає загоряння автомобіля? Хоча пожежа може бути спричинена лише однією причиною, наприклад, вибухом батареї, більш імовірно, що до пожежі призвели декілька факторів.

У старих автомобілях проводка та батареї починають виходити з ладу, що підвищує ризик загоряння в аварії. Оскільки більшість електромобілів ще не досягли літнього віку, наразі немає жодних даних, які б показували, чи будуть вони піддаватися вищому ризику вибухів акумуляторів та електричних вибухів у міру старіння.

Проте електромобілі піддаються ризику загоряння акумулятора через перезарядку та високу температуру.