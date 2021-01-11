Дванадцять найочікуваніших фільмів 2021 року.

Френсіс Макдорманд у фільмі «Земля кочівників»

Гільдія кінокритиків США назвала найкращий фільм року. Ним стала драма Хлої Чжао «Земля кочівників». Також фільм отримав нагороду за найкращу режисуру, а виконавиця головної ролі Френсіс Макдорманд перемогла в акторській номінації. Отримав нагороду фільм й за найкращу операторську роботу.

Найкращим анімаційним фільмом названа «Душа», яку ще можна буде подивитись в українських кінотеатрах після завершення локдауну.

Цього року премія присуджувалася в 55-й раз, але вперше усі заходи проходили віртуально через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що фільм «Земля кочівників» став переможцем Венеціанського кінофестивалю. «Земля кочівників» вважається одним з основних претендентів на «Золотий глобус» та «Оскар».

В український прокат він вийде у лютому.

Нагадаємо також, що в 2021 році церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться значно пізніше, ніж зазвичай – у квітні замість лютого.