Гімн України перед матчами української збірної на Євро-2020 співатиме DZIDZIO

Український співак DZIDZIO виконуватиме національний гімн перед матчами національної збірної України з футболу на Євро-2020 повідомив футбольний журналіст Ігор Бурбас.

За його словами, Українська асоціація футболу домовилася з українським виконавцем DZIDZIO (справжнє ім’я – Михайло Хома), аби той під час Євро-2020 виконував гімн України перед матчами української збірної.

«УАФ довірила Михайлу Хомі вживу виступати перед кожним матчем збірної на Євро 2020. Це вам не якесь там Євробачення, тут аудиторія значно більша», – написав журналіст у Twitter.

Дзідзьо - із днем народження! Найбільш душевний виконавець гімну України, голос якого невдовзі почує вся футбольна Європа. Оскільки УАФ довірила Михайлу Хомі вживу виступати перед кожним матчем збірної на Євро 2020. Це вам не якесь там Євробачення, тут аудиторія значно більша. — Igor Burbas (@iburbas) November 20, 2019

Нагадаємо, що DZIDZIO уже виконував гімн України перед кваліфікаційним матчем проти збірної Литви 11 жовтня.

20 листопада стало відомо, що на груповому етапі Євро-2020 збірна України зіграє в одній групі з командою Нідерландів.

Збірна України з футболу пройшла на Євро-2020, перемігши Литву, Португалію і зігравши у нічию з Сербією.