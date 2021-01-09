На гірськолижному курорті «Красія», розташованому у Великоберезнянському районі Закарпатської області, стався конфлікт між місцевими мешканцями, персоналом курорту й туристами. Жителі села, на території якого розташований курорт, вимагають від адміністрації надати їм безкоштовний доступ до підйомників. На пропозиції інвесторів курорту користуватися його майном за зниженою вартістю вони не погоджуються.

В суботу, 9 січня, на сторінці «Красії» з’явилося резонансне повідомлення про те, що на комплекс було вчинено «розбійний напад». При цьому в повідомленні не йшлося про те, які вимоги висували люди, котрі «перешкоджали діяльності комплексу, погрожували фізичною розправою та навмисне втручалися в роботу комплексу, псуючи обладнання». Фото- і відеоматеріалів, які б підтверджували викладене в повідомленні, не було.

Речниця поліції Закарпаття Ганна Дан розповіла в коментарі ZAXID.NET, що розбійного нападу не було, а суть конфлікту в тому, що місцеві мешканці вимагають права безкоштовно користуватися підйомниками, як це було раніше.

Коментуючи заяву комплексу про те, що після приїзду правоохоронців конфлікт не було вичерпано і нікого з тих, хто перешкоджав роботі комплексу, покарано не було, речниця закарпатської поліції зазначила, що наразі слідчі думають над тим, за якою статтею ККУ кваліфікувати цей злочин.

«Ми не каральний орган, а орган досудового розслідування. Поліцейські вивчать всі обставини і визначаться з кваліфікацією злочину», – сказала вона.

Проте суть конфлікту – не лише в підйомниках. Як розповів у коментарі ZAXID.NET співвласник гірськолижного курорту «Красія» Тарас Тарасенко, місцеві жителі також хочуть безкоштовного доступу до майна і території курорту, щоб заробляти гроші як лижні інструктори. При цьому курорт має своїх інструкторів, а також власну школу, в якій їх готують.

За його словами, 9 січня 45 людей увірвалися на територію комплексу і перекрили роботу лижної траси, закидавши її дровами. При цьому на жодні пропозиції власників курорту місцеві жителі не погоджуються.

«Ми пропонували їм, нехай купують ski-pass (перепустки на підйомники) за пільговим тарифом. Наприклад, за 100 грн. Але вони не погоджуються, кажуть, що це їхня земля», – розповів співвласник «Красії».

Він наголосив на тому, що люди хочуть заробляти на курорті, тоді як його адміністрація оплачує електроенергію, зарплату, та вкладає в його розвиток «мільйонні інвестиції».

Гірськолижний курорт «Красія» розташований у селі Вишка Великоберезнянського району Закарпатської області. Основна траса гірськолижного курорту довжиною у 3,5 км є найдовшою в Україні. Ширина трас – 250 метрів.