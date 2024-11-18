В український прокат фільм вийшов 14 листопада

Фільм «Гладіатор II» режисера Рідлі Скотта зібрав рекордні 87 млн доларів у міжнародному прокаті за перший вікенд показу в 63 країнах світу, пише Deadline.

Сиквел культового «Гладіатора» встановив рекорд як найуспішніший міжнародний старт серед усіх фільмів режисера та став найкращим дебютом студії Paramount серед фільмів з рейтингом R за межами США.

Через 24 роки після виходу першої частини, яка отримала премію «Оскар» за найкращий фільм, продовження історії очолило прокат у багатьох країнах. Найкращі показники продемонструвала Велика Британія, де фільм зібрав 11,4 млн доларів у 722 кінотеатрах. Французький прокат приніс картині 10,3 млн. В Іспанії стрічка заробила 5,6 млн, в Австралії –4,9 млн, а у Мексиці – 4,7 млн.

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У кінотеатрах IMAX стрічка зібрала 7 млн доларів на 453 екранах, що стало третім показником серед усіх фільмів Paramount Pictures.

Такі показники фільм продемонстрував ще до виходу у прокат в таких ключових країнах як Канада, США та Китай, де прем'єра запланована на 22 листопада.

Нагадаємо, бюджет фільму становить 250 млн доларів.