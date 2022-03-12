Росія, ймовірно, може атакувати одну з країн НАТО. Про це верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю CNN Turk.

«Ніхто не повинен виправдовуватися перед Путіним. Тому що він може розширити свою військову діяльність. Це може бути проти однієї країни НАТО або проти іншої. Є серйозні побоювання. Путін продовжуватиме атакувати, і нам потрібно обмежити можливості для такої атаки», – сказав він.

Боррель також додав, що потрібно підтримувати Україну та ізолювати Росію від міжнародної спільноти.

Тиждень тому журналіст-розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв розповідав, що люди з кремлівської еліти повідомляли: Путін готовий застосувати «тактичну обмежену ядерну зброю».

12 березня Росія заявила, що може «знищувати конвої іноземної зброї для України». Раніше в НАТО заявили, що розцінюватимуть такий крок, як напад на Альянс.