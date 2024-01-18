Радослав Сікорський згадав про «кишенькових Чемберленів» і закликав купувати авто для ЗСУ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував ідею схилити Україну до мирних перемовин з Росією, назваши політиків, які це роблять «кишеньковими Чемберленами». Про це Сікорський сказав 18 січня на форумі в Давосі, пише «Укрінформ».

«Що стосується переговорів, то хочу поділитися одним із “законів Сікорського” про зовнішню політику: ніколи немає нестачі “кишенькових Чемберленів” (натяк на колишнього прем’єра Великої Британії Невілла Чемберлена, котрий “замирював” Гітлера, – ред), які готові пожертвувати іншими людьми, свободою інших людей заради власного спокою. І ми цього не маємо робити», – наголосив Сікорський.

Сікорський додав, що «коли когось ґвалтують, то йому не кажуть, що не треба нагнітати ситуацію і вести переговори з ґвалтівником, а приходять з допомогою».

«Що відбувається на окупованих територіях з українськими людьми: їх силоміць русифікують, катують, викрадають їхніх дітей. Це жертви, які стосуються українців, а не нас. Отже, лише Україна може приймати рішення», – наголосив глава польської дипломатії, закликавши усіх присутніх «робити так, як роблять в Польщі» – купувати автомобілі для української армії.

«Я звертаюся до всіх тут. Якщо у вас є зайві 10 тис. доларів, і ви хочете допомогти, купуивши пікап, то його буде доставлено просто на лінію фронту тим, кому це потрібно. Я знаю чоловіка, який вже доставив так 200 автомобілів, я тричі брав участь в таких поїздках. Це дуже значний внесок, який цінують на лінії фронту», – наголосив Сікорський.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що з часом «доведеться знайти спосіб залучити РФ до мирних перемовин, оскільки без участі Росії досягнення сталого миру в Україні неможливе». Глава міноборони Італії Гвідо Крозетто також побачив нібито «сигнали від Росії та України, що настав час для дипломатії прокласти шлях до миру».