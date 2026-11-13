Митрополит долучився до церемонії прощання з трьома військовими, яких сьогодні поховали у Львові

У п’ятницю, 13 листопада, предстоятель Православної церкви України, Блаженнійший митрополит Епіфаній під час візиту до Львова спільно з митрополитом Львівським і Сокальським Димитрієм відвідав Поле почесних поховань №87, де вшанував пам’ять полеглих захисників України.

Як повідомили в пресслужбі мерії та ПЦУ, також митрополит долучився до церемонії прощання з трьома військовими, яких сьогодні поховали у Львові. Блаженнійший владика поклав квіти до трун новопреставлених українських воїнів Івана Главного, Любомира Гідея та Олега Чверенка, а також висловив слова співчуття і підтримки їхнім рідним.

«Митрополит Епіфаній наголосив, що жертовний подвиг захисників Батьківщини, які віддали життя у боротьбі з російським агресором, спонукає кожного з нас до постійної молитви за них і гідного вшанування їхньої пам’яті», – йдеться в повідомленні ПЦУ.

Візит митрополита Епіфанія до Львова розпочався напередодні, 12 листопада, з візиту в малий груповий будинок «Спільнота Рідні». У закладі проживають восьмеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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Митрополит поспілкувався з вихованцями, розпитав про їхні захоплення та повсякденне життя. Разом із дітьми пік вафлі, грав у настільний теніс, а згодом долучився до спільного чаювання. Говорили про дорослішання, розвиток талантів, мрії та плани на майбутнє.

«Спільнота Рідні» – єдиний в Україні комунальний малий груповий будинок такого типу. Тут діти не лише отримують необхідну підтримку та турботу, а й за спеціальною програмою готуються до самостійного життя.