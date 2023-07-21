Вільям Бернс заявив, що в основі оборони Росії є низка структурних недоліків

Україна зможе просунутися у своєму наступі проти Росії, заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс. Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Бернс заявив, що в основі оборони Росії є низка значних структурних недоліків. До них, зокрема, належать низький моральний дух, погані генеральські якості та безлад серед політичного та військового керівництва. Він також зазначив, що заколот лідера найманців «Вагнера» Євгенія Прігожина в червні викрив деякі значні недоліки в системі, яку побудував Путін.

«Для багатьох росіян, які дивляться це, які звикли до цього образу Путіна як арбітра порядку, питання полягало в тому, чи в імператора немає одягу, або принаймні чому він так довго одягається», – сказав Бернс. Він додав, що Путін, ймовірно, намагатиметься не створювати враження, що він надмірно реагує на заколот.

Бернс наголосив, що залишається оптимістом щодо перспектив українського контрнаступу.

«Це буде важке завдання, але ми зробимо все можливе, як розвідувальне агентство, щоб забезпечити таку підтримку та обмін розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу», – сказав Бернс.

Нагадаємо, що за даними Пентагону, у перші місяці після початку повномасштабної війни Росії проти України були випадки викрадення західного озброєння в Україні, однак зброю вдавалося знайти і вилучити.