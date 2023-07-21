В перші кілька місяців повномасштабної війни в Україні розкрадали західну зброю

У перші місяці після початку повномасштабної війни Росії проти України були випадки викрадення західного озброєння в Україні, однак зброю вдавалося знайти і вилучити. Про це пише CNN з посиланням на звіт генерального інспектора Пентагону, інформує «Українська правда».

Як повідомляється, неможливість представників Пентагону у період з лютого по вересень минулого року відвідувати місця, де використовувалося або зберігалося надане Україні озброєння, значно ускладнювала здатність здійснювати моніторинг. Втім, наприкінці жовтня США відновили виїзні інспекції складів зброї, щоб відстежувати, куди йде надана військова допомога для Збройних сил України.

CNN пише, що через складність відстежувати надану зброю командування США у Європі намагалося пом’якшити цю проблему, вимагаючи розписки від українців, які вони «сумлінно надавали». Управління оборонного співробітництва з Києвом також зверталося до українського уряду з проханням надати звіти про витрати, втрати та пошкодження обладнання, наданого США. Зі свого боку, українська влада «докладала зусиль для запобігання незаконному розповсюдженню оборонних матеріалів, наданих США».

У звіті зазначається, що попри вжиті заходи злочинним організаціям все ж вдалося викрасти деяку зброю та обладнання, які США і союзники надали Україні. Зокрема, наприкінці червня 2022 року організована злочинна група під керівництвом неназваного російського чиновника приєдналася до добровольчого батальйону за підробленими документами та викрала зброю – гранатомет і кулемет, а також понад 1000 набоїв. Втім, українська розвідка розкрила змову.

Також у червні минулого року українські спецслужби розкрили змову торговців, які намагалися продати зброю і боєприпаси, викрадені з передової на півдні України. Крім того, було викрито змову злочинців, які видавали себе за працівників гуманітарних організацій та викрали бронежилети на суму 17 тис. доларів.

У звіті генерального інспектора Пентагону також повідомляється, що у серпні 2022 року українські спецслужби викрили групу бійців добровольчого батальйону, які викрали 60 гвинтівок та майже 1000 набоїв. Зброю вони зберігали на складі, аби, ймовірно, продати на «чорному ринку». При цьому у звіті не уточнюється, чи були ця зброя надана Україні партнерами.

У звіті Пентагону наголошується, що ракети і гелікоптери легше відстежувати за допомогою розвідувальних механізмів, однак менші предмети, наприклад, прилади нічного бачення, контролювати було важче.