США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд доларів
До пакету увійдуть ЗРК NASAMS, артилерійські снаряди, обладнання для розмінування та засоби виявлення БПЛА
У середу, 19 липня, США оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні на загальну суму близько 1,3 млрд доларів. Як повідомляє прес-служба Міноборони США, він включатиме засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.
«Цей пакет USAI підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих короткострокових можливостей, а також розбудови міцної спроможності Збройних Сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньо- та довгостроковій перспективі», – наголосили у відомстві.
Пакет включатиме:
- 4 зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси;
- Артилерійські снаряди калібру 152 мм;
- Обладнання для розмінування;
- Ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- БПЛА Phoenix Ghost і Switchblade;
- Високоточні авіаційні боєприпаси;
- Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
- 150 бензовозів;
- 115 тактичних автомобілів для перевезення техніки;
- 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
- Обладнання для безпеки портів і гаваней;
- Тактичні захищені системи зв'язку;
- Підтримка навчання, технічного обслуговування тощо/
«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», – йдеться у повідомленні.
Новина доповнюється…