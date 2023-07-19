США оголосили про надання нового пакету допомоги Україні

У середу, 19 липня, США оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні на загальну суму близько 1,3 млрд доларів. Як повідомляє прес-служба Міноборони США, він включатиме засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

«Цей пакет USAI підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих короткострокових можливостей, а також розбудови міцної спроможності Збройних Сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньо- та довгостроковій перспективі», – наголосили у відомстві.

Пакет включатиме:

4 зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси;

Артилерійські снаряди калібру 152 мм;

Обладнання для розмінування;

Ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

БПЛА Phoenix Ghost і Switchblade;

Високоточні авіаційні боєприпаси;

Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;

150 бензовозів;

115 тактичних автомобілів для перевезення техніки;

50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;

Обладнання для безпеки портів і гаваней;

Тактичні захищені системи зв'язку;

Підтримка навчання, технічного обслуговування тощо/

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», – йдеться у повідомленні.

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