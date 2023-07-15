Минулого року США виділили на оборонну підтримку України на 500 млн доларів більше

Палата представників США ухвалила оборонний бюджет, який також передбачає виділення Україні 300 млн доларів. Сума допомоги майже втричі менша за виділену з бюджету США на 2023 рік, повідомив «Голос Америки» у п'ятницю, 14 липня.

Демократи та республіканці затвердили оборонний план на 2024 рік із військовою допомогою Україні, попри протести республіканської партії. П’ять поправок, які вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні, не набрали голосів.

«На продовження сприяння безпеці України у 2024-му році закладено 300$ мільйонів доларів. Це рівноцінно сумі яку запитувала адміністрація Байдена, але водночас на 500$ мільйонів менше, ніж було погоджено минулого року», – повідомило видання.

Нагадаємо, у грудні 2022 року США затвердили рекордний оборонний бюджет, який також включав допомогу Україні. На 2023 рік США виділило 800 млн доларів оборонного бюджету на підтримку України.

Під час розгляду оборонного бюджету на 2024 рік демократ Джаред Голден намагався внести поправку щодо збільшення обсягу допомоги до минулорічного показника. Та пропозиція не пройшла на розгляд – 28 членів комісії висловилися за, 31 – проти.