Американський MIM-23 Hawk

США викуповують у Тайваню списані зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk у модифікації Phase III для подальшої передачі Україні. Ці комплекси перехоплюють ракети на відстані до 40 км при максимальній висоті 18 км, повідомляє видання Taiwan News з посиланням на газету China Times.

Джерела журналістів розповіли, що мова йде про модифікацію Phase III. Самі комплекси зняли з озброєння в червні цього року. ЗРК будуть передані українській армії для боротьби з російськими безпілотниками та літаками на малих висотах.

Міністерство національної оборони Тайваню відхилило запит Taiwan News на коментар, однак заявило, що зброя утилізується відповідно до правил.

Що відомо про ЗРК Hawk

MIM-23 Hawk – це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу, розроблений компанією Raytheon і прийнятий на озброєння у США в 60-х роках. Комплекс має три версії – Phase I, Phase II та Phase III. Спочатку він розроблявся для знищення літаків, а пізніше його доопрацювали для перехоплення ракет. Перші варіанти системи уражали повітряні цілі на відстані 25 км і на висоті 14 км.

Після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 км при максимальній висоті 18 км.

Типова батарея Phase III Hawk включає радар MPQ-50, один радар безперервного хвильового спостереження AN/MPQ-62, два радари висвітлення високої потужності AN/PQ-61, один центр розподілення вогню, один передавач-приймач «свій-чужий», шість пускових з 18 ракетами.

Ракета була на озброєнні великої кількості європейських країн, серед яких Греція, Нідерланди, Франція, Німеччина та інші. Україна має такі комплекси – їх як допомогу передали союзники, пише портал «Мілітарний».