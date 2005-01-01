Глава УГКЦ закликав бізнесменів посприяти збереженню національного багатства України

Блаженніший Святослав наголосив на соціальній відповідальністі бізнесу

Предстоятель Української Греко-Католицької церкви Святослав закликав підприємців послужити збереженню духовного, національного та культурного багатства України. Про це він заявив під час інтерактивної програми «Живого ТБ» на тему «Бідність і багатство», повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Ми повинні розуміти, що деколи варто пожертвувати своїм життям, навіть земним достатком, заради якоїсь вищої мети. Водночас необхідно пам’ятати, що коли в нас є можливість поділитися своїми благами з іншими, то доцільно використати цю можливість заради спільного блага», – зазначив Блаженніший Святослав.

Патріарх Святослав згадав слова Василія Великого, який промовляв: «Дивіться! З джерела випливає ріка, яка пізніше різними струмочками та потічками доходить до різних куточків землі для того, щоб її напоїти, щоб вона зродила життя. Ти теж маєш у своїх руках багатство. Знайди такого типу струмочки для того, щоби оживити душу потребуючого, і тоді навколо тебе зацвіте твоя земля!».

Предстоятель зізнався, що нерідко чує скарги від наукового середовища та діячів культури, що їх часто позбавляють необхідного фінансування через те, що вважають, що це другорядні речі.

«Ми зараз говоримо про соціальну відповідальність бізнесу, про необхідність підтримувати різного роду види діяльності чи інші цінності та багатства, які повинна створювати Україна. Я б дуже хотів, щоб ті люди, які сьогодні мають певні ресурси, відчували, що мають завдання у своїх руках — послужити розвитку і збереженню духовного, національного і культурного багатства, яке має Україна!» — наголосив глава УГКЦ.