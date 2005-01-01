Патріарх УГКЦ Святослав пояснив, як слід змінитися «скоробагатькам» та політикам

Глава УГКЦ: «Скоробагатьки в Україні переважно є бідніші духовно і культурно за жебраків»

Голова Української греко-католицької церкви, патріарх Святослав (Шевчук) закликав найбагатших українців, а також представників влади і політичних кіл не використовувати у своїх особистих цілях злиденний стан більшості громадян, а також «ставати багатими Богом». Про це йдеться у щорічному різдвяному посланні предстоятеля церкви, яке поширив департамент інформації УГКЦ.

«Нинішні «скоробагатьки» в Україні переважно є бідніші – і духовно, і культурно – за жебраків. І ця духовна убогість, тобто віддаленість сильних цього світу від Бога, нерідко спричиняє соціальну несправедливість, згубне використання влади, корупцію та зловживання ресурсами, даними для загального блага», - зазначив предстоятель.

За його словами, у такій ситуації не достатньо, щоб багатії «призначили частину крихт зі свого стола як певну допомогу убогим». «Потрібна переміна людського серця, яке допустило б до себе Боже світло і Божу благодать», - наголосив він.

Також Святослав звернувся до тих, хто «вважає себе рятівником бідних, а не несе Бога», і, як наслідок, «пропонує порожні ідеології, які лише використовують злидні людини з політичною метою і, насправді, не здатні їх усунути».

«За таких обставин бідні ставатимуть ще біднішими, а багаті далі наживатимуться. Лише той, хто стане багатим Богом, зможе преобразити власне життя та сприяти побудові справедливого суспільства, у центрі якого стоятиме людина, а не прибуток; загальне добро, а не егоїстичні інтереси окремих груп чи кланів», - заявив греко-католицький предстоятель.

Нагадаємо, президент України у різдвяному привітанні 6 січня закликав помолитись за захисників держави.