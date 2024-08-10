Футбольний матч «Карпати» – «Кривбас» відбудеться 11 серпня на стадіоні «Україна»

Глядачі розкупили всі квитки на футбольний матч «Карпати» – «Кривбас», що відбудеться в неділю, 11 серпня, на стадіоні «Україна» у Львові. Про це ZAXID.NET повідомили у пресслужбі ФК «Карпати».

У футбольному клубі наголосили, що оскільки всі квитки розпродані, придбати їх чи отримати запрошення для учасників російсько-української війни перед матчем буде неможливо.

«Нагадуємо, що усі кошти з продажу квитків та абонементів будуть передані на підтримку Збройних Сил України, очікуйте на звіт про зібрану суму вже найближчим часом», – повідомили в пресслужбі «Карпат».

Натомість у понеділок, 12 серпня, стартує продаж квитків на домашній матч «Карпат» із «Динамо».

Додамо, що матч другого туру української премʼєр-ліги «Карпати» – «Кривбас» 11 серпня о 15:30 на стадіоні «Україна», який вміщує більше 28 тисяч глядачів. Однак на час воєнного стану на стадіон допускається не більше 2000 глядачів.