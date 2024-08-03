Львівські «Карпати» провели свій перший поєдинок в елітному дивізіоні. Команда Владислава Лупашка завітала в гості до Рівного, де її суперником став місцевий ФК «Верес». Попри вперту боротьбу, команди не виявили сильнішого, розписавши безгольову нічию.

Українська Прем’єр-ліга, 1-й тур

ФК «Верес» (Рівне) – ФК «Карпати» (Львів) – 0:0

Вилучення: Костенко, 89 (ФК «Карпати», друга жовта картка)

Команди розпочали з розвідки, без ударів, не форсуючи події. На 5-й хвилині «Карпати» закидали у штрафний майданчик – голкіпер Вереса був першим на виході. За трохи Дахновський потужно бив з лівого флангу – вже Кемкін врятував «зелено-білих», потягнувши м’яч з-під поперечини. Згодом Мрвальєвіч стріляв з далекої відстані, але м’яч пролетів над воротами.

В середині тайму Верес заробив штрафний і Кльоц вирішив завдати прямого удару по воротах метрів з 30-ти – м’яч пролетів поруч з лівою стійкою. Рівняни тиснули і виглядали симпатично, натомість у гостей відверто нічого не виходило в атаці. Перший удар у площину воріт господарів «Карпати» завдали лише на 44-й хвилині – захисник заблокував удар Саківа. Вже у доданий час Кемкін вдруге врятував львів’ян після пострілу Мрвальєвіча по центру.

По перерві Морозко намагався загострити з-за меж штрафного майданчика – вище воріт. На 60-й хвилині Карпати створили чи не найнебезпечніший свій момент – Костенко навісив у воротарський і Невеш вже зібрався замикати у сітку, але голкіпер буквально зняв м’яч з голови бразильця. Верес відповів «люб'язністю», змарнувавши божевільний момент – Кемкін віддав неточну передачу на суперника, рівняни розірвали захист львів’ян, Степанюк скинув Сікейрі під удар по центру, але Яго стрільнув по горобцях.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Карпати заробили право на небезпечний стандарт: Полегенько оминув стінку, але недокрутив і пробив повз стійку. На останній хвилині Костенко заробив другу (абсолютно необов'язкову) жовту картку і залишив «Карпати» у меншості. Зрештою львів’янам вдалось вистояти і набрати перший бал в УПЛ.