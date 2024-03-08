Серед підписантів – зірки фільму про винахідника ядерної бомби

Голлівудські зірки закликали світ до ядерного роззброєння та наголосили на небезпеці, перед якою опинилась планета. Серед активістів, які підписали відкритий лист, є акторки Джуліанна Мур, Джейн Фонда, Емма Томпсон, а також зірки фільму «Оппенгеймер» і сам онук Роберта Оппенгеймера. Про це пише The Guardian.

Цій теми вирішили надати розголосу перед церемонією кінопремії «Оскар», на якій прогнозують чимало нагород для фільму Крістофера Нолана «Оппенгеймер».

У листі зірки нагадують, що дев’ять країн зберігають 13 тис. одиниць ядерної зброї. Вона приблизно у 80 разів може бути потужнішою за ту, що знищила Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.

«Як митці та правозахисники, ми хочемо нагадати людям, що хоча Оппенгеймер – це історія, але ядерна зброя – ні. У час великої невизначеності навіть одна одиниця ядерної зброї – на суходолі, під водою, у повітрі чи в космосі – це занадто багато. Щоб захистити наші сім’ї, наші спільноти та наш світ, ми повинні вимагати, щоб світові лідери працювали над тим, щоб увійти в історію ядерної зброї і побудувати світле майбутнє. Кожна людина має бути обізнана про неймовірну руйнівну силу ядерної зброї. Розуміння загрози висвітлює необхідний шлях до її усунення», –йдеться у листі.

Нагадаємо, фільм «Оппенгеймер» розповідає про американського фізика Роберта Оппенгеймера, який розробив першу ядерну бомбу. Картина зібрала у прокаті 912 млн доларів та отримала чимало престижних нагород, зокрема, Critics Choice Awards 2024, SAG Awards, BAFTA, а також має 13 номінацій на «Оскар».