Ярослав Рущишин разом з колегами з львівського осередку «Голосу» під час представлення програми змін у шкільній освіті

Вікторія Христенко, співзасновниця «Школи вільних і небайдужих», кандидує від партії «Голос» до Львівської міської ради і вболіває за зміни в освіті. Вона розповіла, що пропонує запроваджувати школу повного дня для всіх шкіл і повернути позашкільну освіту (секції, сучасні гуртки) при школі: аби діти якісно та безпечно проводили час, гармонійно розвивалися, а не сиділи після уроків у гаджетах.

Також важливо створити та запровадити повноцінну профорієнтаційну програму для учнів 10-11 класів – допомогти дітям вибрати фах і розуміти себе. Інколи діти навіть не здогадуються про власні таланти чи не знають про наявність нових професій.

Ще один пункт програми – усі школи Львова мають стати доступними для інклюзивної освіти, бо зараз лише одна школа у місті повністю пристосована для цього.

Інша партійка – засновниця мережі садочків «Пташеня. Відкритий простір» Христина Шабат вболіває за збільшення садочків у місті та доступність дошкільного виховання для всіх львів’ян.

Ірина Коропецька представляє комунальну школу і теж долучилась до команди «Голосу». На її думку, директорів шкіл важливо навчити бути менеджерами, які б ефективно використовували простір школи та залучали б партнерів до співпраці.

За словами лідера партії «Голос» на Львівщині, народного депутата Ярослава Рущишина дуже важливо підняти статус педагога, повернути повагу до професії учителя, бо від освітян залежить, якими зростатимуть наші діти і чи зможуть вони прийняти виклики сучасності – пандемії, фейки, кризи.

«Маємо допомагати: збільшувати зарплатні фонди, підтримувати їх під час пандемії. Саме фракція «Голос» у парламенті домоглася від уряду виділити з «ковідного фонду» на освіту 10,5 млрд грн до кінця 2020 року», – наголосив Ярослав Рущишин.

Невдовзі команда «Голосу» представить проривний план дій розвитку міста «Діємо разом». Наразі тривають зустрічі з експертними середовищами.

* публікація підготовлена прес-службою львівського осередку партії «Голос»