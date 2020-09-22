Кандидатом у мери Львова партія «Голос» затвердила нардепа і громадського діяча Ярослава Рущишина

Львівська обласна організація партії «Голос» на конференції висунула кандидатів у депутати різних рівнів та кандидатів у голови ОТГ на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня цього року.

Партія затвердила Ярослава Рущишина кандидатом на посаду мера Львова, а також 12 претендентів на голів ОТГ — у Пустомитах, Давидові, Зимній Воді, Солонці, Жидачеві, Ходорові, Миколаєві, Новояворівську, Яворові, Райлові та Бориславі.

Список кандидатів до Львівської міськради очолив підприємець Андрій Курочка. Перша десятка кандидатів виглядає так:

Андрій Курочка Андрій Дячишин Віталій Троць Марія Чижишин Вікторія Христенко Володимир Гаразд Олекса Возняк Тарас Миляник Анастасія Карп'як Іванна Герус.

Виборчий список кандидатів у Львівську облраду:

Ростислав Добош Северин Хобзей Іванна Герус Наталія Галецька Мирослав Карпінський Захар Миляник Юрій Леськів Сергій Ушарук Роксоляна Вороновська Надія Возняк.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Рущишин одним із перших заявив про участь у виборах мера Львова. За останніми даними соціологів за нього готові проголосувати 3% виборців. У вересні прихильники Ярослава Рущишина організували творчий захід, аби зібрати кошти на заставу для нього як кандидата на пост міського голови. Вдалося зібрати 400 тис. грн, хоча сума застави становить 124 тис. грн.