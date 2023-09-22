ЖК «Голоські Кручі» вирізняється яскравими елементами екстер'єру

Корпорація Нерухомості РІЕЛ ввела в експлуатацію ЖК «Голоські Кручі». Це п’ятий об’єкт девелопера, що отримав сертифікат готовності протягом літа та дванадцятий з початку 2022 року.

Як розповідають представники компанії, «Голоські Кручі» – це два будинки комфорт-класу, розташування яких дозволить мешканцям відчути переваги заміського життя, залишаючись у мегаполісі. З одного боку – розвинена інфраструктура, школи, дитячі садки та торговельні центри, з іншого – тихий і красивий ліс для відпочинку. Окремої уваги заслуговує близькість до озера Стосика.

«"Голоські Кручі" – це два 10-поверхові будинки комфорт-класу, які зведені за монолітно-каркасною технологією. Тут є безпечний підземний паркінг, місця для відпочинку, дитячі ігрові та спортивні майданчики і закрита від авто територія. Комплекс вирізняється яскравими елементами екстер'єру та вдалим розташуванням», – підкреслює менеджерка РІЕЛ Кароліна Куліш.

Важливим елементом комфорту проживання тут, кажуть у компанії, є власна котельня, яка розміщена на даху. Тож мешканці зможуть самостійно виставляти необхідну температуру в помешканнях зимою, а стіни з якісних матеріалів і сучасна система вентиляції створюватимуть приємну прохолоду у літню спеку.

Загалом у новобудові передбачено 225 квартир. Серед них – одно-, дво- та трикімнатні помешкання різних планувань і метражів.

«Функціональне планування дає можливість максимально комфортно планувати дитячі та батьківські зони, а також, за потреби, розділяти квартиру на потрібний вам простір. Нині в продажу залишилося лише декілька вільних помешкань, що якнайкраще свідчить про те, що проєкт дійсно класний і комфортний», – додає Кароліна Куліш.

Щоб дізнатися більше деталей про житловий комплекс в одному з найбільш екологічних районів Львова, представники девелопера радять перейти на сторінку ЖК «Голоські Кручі». Тут можна не лише ознайомитися із перевагами житла, але й забронювати обрану квартиру, а також записатися на попередній огляд приміщення.