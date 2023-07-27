ЖК «Ярославенка» – це майже 2 тисячі квадратних метрів преміального житла. Усього тут передбачено 25 квартир із різним планування.

Зручне розташування

Однією із переваг преміального ЖК є розташування у затишному зеленому мікрорайоні поблизу центру Львова.

«Комплекс збудовано між двома парками – Стрийським та Залізна вода. Завдяки такому розташуванню поруч із будинком завжди чисте та приємне повітря, а також безліч місць для активного та сімейного відпочинку. До історичного центру всього 10 хвилин. Поряд із новобудовою, в декількох сотнях метрів, два дитячі садки, два парки, приватна гімназія, магазини різної спрямованості, дитяча бібліотека, відділення пошти. Неподалік також зупинки громадського транспорту», – зазначає Кароліна Куліш, менеджер РІЕЛ.

Додаткові зручності для мешканців

Будинок зведений за монолітно-каркасною технологією. Зовнішні стіни виконані із цегли та утеплені пінополістиролом. Опалення у квартирах автономне, а для автомобілів облаштовано підземний паркінг. Окрім цього девелопер подбав про особливі зручності для тих, хто мешкатиме в клубному будинку.

«З особливостей комплексу можна виокремити – це експлуатований дах, просторі кімнати з кутовими панорамними вікнами, невисока поверховість та закрита територія», – підкреслює Кароліна Куліш.

Квартири тут продаються «під ремонт», щоб кожен міг облаштувати простір відповідно до своїх потреб. Водночас у помешканнях вже встановлені вікна з енергоощадними склопакетами, які не пропускають всередину холод, протяги та шкідливі УФ-промені.

Як придбати житло від КН РІЕЛ

Квартири у ЖК«Ярославенка» ще є у наявності. На них Корпорація нерухомості РІЕЛ пропонує адекватні ціни та гнучкі способи оплати. Зокрема:

на виплат,

в кредит,

виплативши одразу всю суму.

​Щоб скористатися одним із них, достатньо вибрати квартиру на сайті Корпорації Нерухомості РІЕЛ, перейти на сторінку контакт-центру та зв’язатися з консультантом для з’ясування подробиць. Після цього девелопер пропонує оглянути своє майбутнє житло та укласти договір про купівлю.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter