Відновити роботи у корпорації вирішили вже за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення. Тож від 24 лютого це вже четверта завершена новобудова Корпорація Нерухомості РІЕЛ. Так компанія підтримує економіку країни та водночас дбає про своїх клієнтів, для яких є чимало акцій.

«У нас зараз діють акційні умови оплати. Розтермінування можливе на 2 роки навіть на уже зданий будинок. Саме розтермінування – безвідсоткове, з першим мінімальним внеском 10%. Також ми маємо ще додаткові акції – знижки для внутрішньо переміщених осіб, а також для військовослужбовців та медиків», – поділилась Тетяна Мойсей, консультантка відділу продажу Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Чому варто звернути увагу на помешкання ЖК «Компаньйон»

Особлива привабливість ЖК «Компаньйон» – невисока поверховість комфорт-класу та будинки із цегли та наявність індивідуальних газових котлів у кожній квартирі.

Переваги квартир ЖК «Компаньйон» / Фото РІЕЛ

Крім цього, дружню компанію мешканцям ЖК «Компаньйон» буде неважко знайти, адже на території облаштовані майданчики для спорту та відпочинку.

Відпочинкова зона на території ЖК «Компаньйон» / Фото РІЕЛ

Також зовсім поруч розташовані один із найбільших ТРЦ Заходу України, ринки, супермаркети та навіть аквапарк – інфраструктура, що потрібна для комфортного проживання.

А якщо вам захочеться насолодитись архітектурою та запашною кавою у центрі Львова – всього 20 хвилин, і ви вже опинитесь у вирі великого міста.

Затишок і комфорт, зручність і універсальність, і усе це в абсолютній близькості до головних локацій Львова. Тобто тут ви можете проживати в повній гармонії, але за 15 – 20 хвилин опинитися у вирі подій великого міста,

– зазначила Тетяна Мойсей.

Корпорація Нерухомості РІЕЛ має тут дві черги будівництва, що складаються із 6 будинків з усією необхідною інфраструктурою. Тож якщо ви вже давно мрієте про квартиру з продуманими плануванням та за доступною ціною – зверніть увагу на ЖК «Компаньйон».

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