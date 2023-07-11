ЖК «Велика Британія» отримав сертифікат на введення в експлуатацію сьомої черги

Корпорація Нерухомості РІЕЛ отримала сертифікат готовності до експлуатації на сьому чергу в ЖК «Велика Британія». Загалом це 11-ий об’єкт, який компанія здала з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляють представники девелопера, ключі від нових помешкань невдовзі отримають 216 власників. Саме стільки квартир передбачено в 7 будинку житлового комплексу.

Англійська елегантність та новаторські рішення

Елегантна архітектура та чіткі лінії житлового кварталу «Велика Британія» були натхненні англійською традицією зведення житла. Тут поєднані новаторські ідеї та перевірені часом рішення. Завдяки такому підходу, оселі у ЖК завжди залишатимуться сучасними та функціональними.

Девелопер пропонує будинки різної поверховості

Сам комплекс комфорт-класу побудовано за монолітно-каркасною технологією. Для зовнішніх стін використано керамічну цеглу, а для утеплення – пінополістирол. Опалення у квартирах індивідуальне.

Окрім звичних одно- та багатокімнатних квартир, «Велика Британія» пропонує планування з дворівневими апартаментами. А головною родзинкою кожної оселі є панорамні вікна, звідки відкривається неймовірний краєвид на старий Львів.

«ЖК "Велика Британія" – наш досить достойний і амбітний комплекс. Розпочали його будівництво у 2016 році. За цей час вже збудовано сім будинків. Шість з них вже введено в експлуатацію. Це понад півтори тисячі квартир», – розповідає менеджер РІЕЛ Галина Кухар.

За її словами, помешканнями у житловому комплексі цікавилися ще з моменту анонсу. Зараз же тут продані усі кварти. Саме це є найкращим показником правильного підходу до проекту.

«Про успішність цього об'єкту говорить те, що всі квартири вже продані. Тож керівництво прийняло рішення збудувати ще одну чергу – восьму», – додає Кухар.

Усе, що потрібно для комфортного життя вже є на території ЖК

«Велика Британія» розташований в пішій доступності до історичного центру Львова. Таким чином мешканці зможуть залишатися у вирі подій, не жертвуючи тишею. До того ж проект кварталу, крім житлового комплексу, передбачає торговельний центр, спорткомплекс, продуктові магазини, салони краси, а також дошкільний заклад і школу.

Також тут обладнано підземні та наземні паркомісця. А зручна транспортна розв'язка дозволить заощаджувати час на добиранні до необхідних локацій.