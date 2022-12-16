У Корпорації Нерухомості РІЕЛ вирішили зробити передноворічний подарунок українцям та здали в експлуатацію аж 299 квартир у п'ятій черзі ЖК «Велика Британія».

Чим особливі помешкання в ЖК «Велика Британія»

ЖК «Велика Британія» неодмінно сподобається тим, хто шукає помешкання, яке буде комфортним та водночас вишуканим. Автори проекту надихнулись британськими винаходами, що позначилось на оригінальному фасаді будинків житлового комплексу. Крім цього, у Корпорації Нерухомості РІЕЛ врахували і сучасні реалії.

Тож ЖК «Велика Британія» – це 19 тисяч квадратів житла з безпечним підземним паркінгом та власною вже розвиненою інфраструктурою, що передбачає торговельний центр, спорткомплекс, паркінги, а також дошкільний заклад і школу. І усе це практично у центрі Львова зі зручною транспортною розв'язкою.

«Будинок у п'ятій черзі ЖК «Велика Британія» має панорамні вікна та індивідуальне опалення. Також тут розташовано багато дитячих садків і шкіл, дитячі майданчики, що дуже зручно в наш час. І загалом це дуже хороший комплекс», – розповіла сервіс-менеджерка Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ірина Черкас.

У ЖК «Велика Британія» є все необхідне для сімейного життя

Фасад будинку зроблений у стриманому англійському стилі. Крім цього, різна поверховість – це особливість житлового комплексу «Велика Британія».

Фасад у ЖК «Велика Британія» справді особливий

Будинки належать до комфорт-класу, адже вони не просто цегляні, а збудовані за монолітно-каркасною технологією з додатковим утепленням, що вже оцінили одні з перших мешканців ЖК.

«Коли вимикають світло, тепло у квартирах тримається», – поділились мешканці ЖК «Велика Британія» Ярослав і Марія.

За їхніми словами, помешкання утримує тепло ще кілька годин після відключення електропостачання. Тож перебувати у квартирі – тепло і затишно.

Корпорація Нерухомості РІЕЛ підготувала бонус для клієнтів

Українці можуть обрати тут не лише просторі квартири, але й великі дворівневі апартаменти. При оформленні права власності на житло Корпорація Нерухомості РІЕЛ забезпечує повний супровід, що є одним із бонусів для клієнтів.

Чому варто обрати помешкання саме у ЖК «Велика Британія»? Житлові комплекси – не просто для проживання, а для життя з повноцінним комфортом. Це – правило, якого Корпорація Нерухомості РІЕЛ дотримується навіть попри нинішню непросту ситуацію в Україні. І це точно оцінять власники нового помешкання у ЖК «Велика Британія».

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