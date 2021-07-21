Голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований припускає, що керівництво підприємства «Рівнеазот» намагалося приховати аварію на заводі, де 20 липня стався витік нітрозних газів. Каже, що про надзвичайну ситуацію дізналися з відкритих джерел, а не від самого підприємства. Про це він розповів в коментарі «НВ» в середу, 21 липня.

«Була проведена в Рівненській області нарада з органами центральної влади, місцевого самоврядування, ДСНС, лабораторного центру МОЗ, держспоживслужбою та іншими структурними підрозділами, нацполіцією. Я також приймав участь у ній. І, знаєте, більшість колег доповіло, що їм стало відомо про аварію, на жаль, з ЗМІ, дзвінків громадськості, з інших джерел, а не за ініціативи підприємства. Тому така підозра виникла, що підприємство, мабуть, хотіло приховати цю надзвичайну подію», – розповів Мальований.

Він розповів, що стан якості атмосферного повітря після аварії безпечний. Крім того, фахівці екоінспекції відібрали проби зразків ґрунту – результати будуть відомі за кілька днів.

Нагадаємо, що на території ПрАТ «Рівнеазот», що розташоване у селі Караєвичі за 10 кілометрів від Рівного, стався вибух. Згодом прес-служба підприємства повідомила, що через розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти відбувся викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах. Зі слів глави МВС Дениса Монастирського, викид газів, ймовірно, стався через зношеність труб.