Жертв та постраждалих внаслідок аварії на ПрАТ «Рівнеазот» немає

У вівторок, 20 липня, на території ПрАТ «Рівнеазот», що розташоване у селі Караєвичі за 10 кілометрів від Рівного, стався вибух. Про це повідомляють рівненські ЗМІ з посиланням на очевидців події.

Як повідомив місцевий сайт «РадіоТрек» з посиланням на джерела, на заводі стався витік нітрозних газів.

Відео та фото з місця подій публікують у соцмережах, зокрема у Facebook-спільноті «Твоє Рівне». У коментарях жителі пишуть, що стався викид азотної кислоти, й рекомендують зачиняти вікна.

фото «РадіоТрек», «Твоє Рівне»

Згідно з інформацією і фото з місця події, внаслідок вибуху утворилася хмара жовто-оранжевого кольору, яка рушила в бік обласного центру та його північних околиць.

Згодом прес-служба «Рівнеазоту» повідомила, що на підприємстві відбулась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами. Жертв та постраждалих немає.

На поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм. Жодної загрози навколишньому середовищу та населенню немає.

Підприємство працює в штатному режимі. Надзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів підприємства та подальше відвантаження продукції згідно з укладеними контрактами.

Тим часом в соцмережах ширяються повідомлення від голів ОСББ до мешканців Рівного з проханням зачиняти вікна. Рятувальники кажуть, що для цього наразі немає підстав. Тож рівнян просять не хвилюватись та не розганяти паніку, пише «Чарівне.інфо».

відео «Суспільне. Рівне»

За інформацією «Суспільного», азотної хмари над підприємством станом на 18:00 годину вже не було видно, як і не було скупчення людей на виході з підприємства.

фото «Суспільне. Рівне»

Охоронець заводу повідомив, що нікого немає, бо робочий день закінчився.

На місці події працює слідчо-оперативна група, – повідомила речниця Нацполіція області Марія Юстицька. Про результати роботи слідчих пообіцяла прокоментувати згодом.

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль написав у Facebook, що оцінкою загроз після НП займається екологічна інспекція.