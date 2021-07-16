Пошкоджені покрівлі будинків, повалені дерева, є підтоплення

Через сильні дощі, шквальний вітер і грозу, яка пронеслася Закарпаттям у ніч із 15 на 16 липня, на території області пошкоджені дахи будинків, без електрики залишилося більше десятка гірських сіл, повалені дерева на автошляхах, також знову є підтоплення житлових будинків.

За інформацією ДСНС Закарпаття, у Берегівському районі пошкоджено покрівлю на 35 будівлях, з них 22 житлові будинки, одна медична амбулаторія та дві ферми. Понад десять сіл у Рахівському та Мукачівському районах повністю залишилися без електропостачання. Ще 19 населених пунктів – частково без світла.

Зафіксовано 19 випадків падіння дерев на проїжджі частини автодоріг. Найбільше – на території Берегівського району – 11 повалених дерев. У Мукачеві підтоплені два житлові будинки.

На місцях працюють спеціальні комісії, які проводять подворовий обхід постраждалих. Масштаби завданої шкоди уточнюються.

Нагадаємо, 10 липня, у Рахівському районі Закарпаття вже вирувала негода: через сильну зливу річки вийшли з берегів, були підтоплені автомобільні дороги, двори та будинки місцевих мешканців, селевим потоком знесло десять автомобілів. Найбільше постраждали три гірські населені пункти – смт Ясіня, села Лазещина та Богдан.