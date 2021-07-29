

Цитата дня «Якби ми були ядерною державою, повірте, всі б з нами розмовляли інакше, домовлялися б інакше, про інше тощо. Навіть якби ми не могли б її обслуговувати, ми могли б тоді скоротити, але однозначно залишити ядерний потенціал. І могли б шантажувати весь світ і нам давали б гроші на обслуговування»

Давид Арахамія, 29 липня 2021 року



Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у програмі «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна24» у відповідь на запитання журналістки Наталі Влащенко про основні історичні помилки українських президентів заявив, що якби Україна за президентства Леоніда Кравчука не відмовилась від ядерної зброї, то мала би зараз інше становище у світі завдяки шантажу країн цією зброєю.