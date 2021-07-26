Леонід Кравчук – перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі

Перший президент України Леонід Кравчук, який очолює українську делегацію в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці, повідомила його речниця Оксана Сибірцева в коментарі «Громадському».

Вона підтвердила, що стан здоров’я першого президента не поліпшився після операції. «Дуже повільна динаміка покращення», — зазначила вона.

Про проблеми зі здоров’ям Кравчука наприкінці червня писало «Суспільне». Тоді він не прийшов на урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці Конституції через «поганий стан здоров’я».

Пізніше речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович уточнив, що Кравчук переніс операцію на серці. Тоді Арестович відмовився більше говорити про стан здоров’я Кравчука, оскільки він сам заборонив обговорювати цю тему.

Раніше в Офісі президента казали, що через погіршення стану здоров'я Кравчука поки не розглядають нових кандидатів на посаду очільника української делегації в ТКГ. «Треба трохи почекати, щоб подивитися на стан і послухати прогнози лікарів», — заявляв 30 червня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Хто такий Леонід Кравчук

87-річний Кравчук був першим президентом незалежної України. Він очолював країну найкоротший термін серед українських президентів – лише 32 місяці. Найбільший в історії України шахтарський страйк 1993 року призвів до дочасних виборів президента, які відбулися влітку 1994 року.

Кравчук також запам'ятався гіперінфляцією в 1992-му й 1993-му роках та економічною кризою перших років незалежності. Наприкінці каденції в 1994 році Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.

Після відходу з посади президента, Кравчук був частим гостем ЗМІ й коментував українські та міжнародні питання. У липні 2020 року його призначили головою української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Він замінив на цій посаді другого президента України Леоніда Кучму.