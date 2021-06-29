В оточенні Кравчука результати операції не коментують

Перший президент України і представник в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Про в коментарі LIGA.net заявив спікер переговорної групи Олексій Арестович.

За словами Арестовича, Кравчук просив поки не уточняти деталей щодо операції.

«Операція була сьогодні. Але всі подробиці – це особиста справа Леоніда Макаровича і його сім'ї. Питання самопочуття він ще перед операцією попросив мене не коментувати», – розповів спікер України в ТКГ.

Відзначається, що про стан Кравчука нічого невідомо. Видання додало, що в його оточенні не коментують, як він себе почуває і чи зможе він продовжити роботу в ТКГ.

До слова, напередодні 87-річний Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції через погане самопочуття.