Посадовця затримали під час отримання третього траншу хабара

Правоохоронці викрили голову однієї з громад Рівненського району, який за хабар дозволив вирубку майже 800 сосен. Посадовця затримали після отримання 40 тис. грн винагороди. Про це повідомила 3 січня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, голова громади за хабар дозволив вирубку сосен на землях комунальної власності. Свої послуги посадовець оцінив у майже 40 тис. грн, які отримав трьома траншами. Це призвело до незаконної вирубки майже 800 сосен.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, викритий на хабарі – 49-річний голова Малинської ОТГ Анатолій Дімітров. Посадовець народився в селі Малинськ Березнівського району, за освітою – учитель історії практичної психології. Певний час займався підприємницькою діяльністю, поки у 2010 році не був обраний Малинським сільським головою. З тих пір і до 2 січня 2025 року Анатолій Дімітров очолював громаду.

«Весь процес передачі неправомірної вигоди документували правоохоронці. У четвер, 2 січня, після отримання останнього траншу, чоловіка затримали», – зазначають у прокуратурі.

Посадовцю уже оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття неправомірної вигоди держслужбовцем). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років, з конфіскацією майна.