Старосту округу Віктора Мінька судили за перешкоджання мобілізації

Радивилівський районний суд виніс вирок старості Бугаївського старостинського округу Віктору Міньку, який спільно з поліцейським налагодив схему ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. Обвинувачений видавав місцевим жителям повістки, а тоді знайомив їх з правоохоронцем, який за хабарі допомагав уникнути служби в армії. За скоєне посадовець отримав рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 12 грудня, протягом березня-травня 2024 року староста Бугаївського старостинського округу Віктор Мінько та поліцейський організували схему ухилення від мобілізації. Посадовець видавав чоловікам повістки, а тоді знайомив їх з правоохоронцем. Останній штучно відкривав проти ухилянтів кримінальні провадження, в яких вони повністю розкаювалися й визнавали свою вину. Згодом псевдозлочинцям призначали 1-2 роки умовного терміну, під час яких призов на військову службу не відбувався.

Свої послуги поліцейський оцінював у 100 тис. грн, а якщо клієнт уже перебував у розшуку призовників, то виключення із системи вартувало ще 6,5 тис. грн. Водночас староста Віктор Мінько отримував свою частину грошей від кожного з хабара.

Загалом слідчі встановили щонайменше пʼять випадків, коли чоловікам призовного віку вдалося уникнути мобілізації через сфабриковані злочини.

Віктор Мінько визнав свою вину і розкаявся. Він стверджував, що зробив висновки і просить дати шанс виправитися. Суд врахував як помʼякшувальну обставину і ті факти, що посадовець раніше ніколи не був судимий, його позитивно характеризують на роботі, а також він активно сприяв розкриттю злочину.

Суддя Олена Делалова визнала Віктора Мінька винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також отриманні хабара за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 114-1, ч.4 ст. 27 ч.1 ст. 369 КК України), проте звільнила від основного покарання у вигляді позбавлення волі на пʼять років та 68 тис. грн штрафу, а натомість призначила рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.