«Людина не може довго жити у страху».

Де у Львові можна зробити тестування на коронавірус.

Олександр Ганущин підтвердив своє інфікування коронавірусом через півтори доби після того, як ця інформація потрапила у ЗМІ

Голова Львівської облради Олександр Ганущин отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Про це у понеділок вранці повідомив сам Ганущин, підтвердивши таким чином інформацію, що з'явилися у ЗМІ ще в суботу ввечері.

«В п’ятницю по обіді різко погіршилось самопочуття. Вирішив перестрахуватись і здав ПЛР тест. Результат розвіяв мої надії - «РНК вірусу SARS-CoV2 виявлено». Далі діяв по протоколу – сімейний лікар, антибіотики і самоізоляція», – повідомив Олександр Ганущин вранці у понеділок, 31 серпня.

Зі слів Олександра Ганущина, він попередив про свій діагноз усіх, з ким контактував упродовж останніх кількох днів.

Про зараження коронавірусом голови Львівської облради сайт «Форпост» повідомив ще у суботу, 29 серпня, однак досі прес-служба Львівської облради і сам Олександр Ганущин уникали підтвердження ції інформації. Зазначимо, на День Незалежності голова Львівської облради перебував з поїздкою на Луганщині, де брав участь у масових заходах.