Психолог Ігор Корнієнко пояснює, чому суперечлива інформація про коронавірус до краю виснажила людей

Ми уже третій місяць живемо з думкою, що десь поруч з нами є невідомий досі коронавірус, яким можемо заразитися ми самі, наші рідні, близькі.

Утім, якщо у перший місяць карантину люди боялися захворіти, були дуже обережні, сиділи вдома, дотримувалися правил карантину, то вже у травні ситуація різко змінилася. Значна частина людей ще до офіційного послаблення карантину , послабила його сама: перестала носити маски, збиралася компаніями, ігнорувала інші правила.

Попри те, що на Львівщині зростає кількість людей, що захворіли на коронавірусну інфекцію, зростає і кількість людей, в яких вона забрала життя, є люди, які відкрито заявляють, що жодного вірусу нема, все це видумки, що у лікарнях нема хворих, а лікарі спеціально про них повідомляють, щоб отримати 300% доплати до зарплати тощо.

Як пояснити такі протилежності? Як донести до людей, що коронавірус є і буде з нами ще довго і ми мусимо навчитися з ним жити? Чому люди втратили страх перед хворобою, від якої наразі нема ліків?

ZAXID.NET звернувся за роз’ясненням цієї ситуації до голови Асоціації практикуючих психологів Львівщини Ігоря Корнієнка.

На думку Ігоря Корнієнка, ситуація, яку зараз спостерігаємо серед людей не лише на Львівщині, а й в Україні загалом, є не що інше, як захисна реакція людей.

«Можна однозначно сказати, що інформація, яка подавалася урядом і різними ЗМІ, ввела людей у травматичний стрес. Люди зіткнулися з ситуацією, якої не було у їхньому досвіді, досі вони не стикалися з коронавірусом. І ця інформація викликала жах, страх і була спрямована у першу чергу на базовий інстинкт людини – самозбереження, страх смерті. Вона викликала у людей відчуття неминучості, – каже Ігор Корнієнко. – На основі цього всього можна говорити про те, що людей ввели у травматичний стрес. Сьогодні спостерігаємо у людей третю фазу травматичного стресу – виснаження. Людина не може довго жити у страху. Її адаптаційні ресурси виснажені і організм, аби повністю не зруйнуватися, змушений включати додаткові захисні механізми. І один з тих механізмів – заперечення. Заперечення всього, що пов’язане з коронавірусом: вірусу нема, це все вигадки, хтось на цьому заробляє гроші тощо».

Психолог вважає, що інформація, яку влада доносила до людей, була нелогічна, суперечлива і часто неправдива. Скажімо, одні поширювали інформацію про те, що коронавірус на металевих поверхнях живе 72 години, а на дерев’яних ще довше. Інші ж джерела повідомляли, що вірус може жити тільки 2,5 години і то у вологому середовищі.

Українські вірусологи радили частіше провітрювати приміщення, бо у чистому повітрі вірус гине, а уряд заборонив прогулянки у парках, скверах.

Люди не знали, де правда, кому вірити, як врятуватися і впадали у психоз – викривлене сприйняття реальної ситуації, який проявлявся спершу у скуповуванні гречки, туалетного паперу. Далі люди вважали, що вірус літає у повітрі, засів десь на балконах і врятувати їх може лише маска, рукавички.

«Уся увага людей була сфокусована на коронавірусі. Мені кожного ранку приходили і приходять повідомлення від мобільного оператора – новини про коронавірус. У мене таке враження, що можновладці хочуть, аби люди думали і говорили тільки про коронавірус, а не про щось інше. Для прикладу, про події на сході країни, чи про економічну ситуацію в країні тощо», – каже психолог.

Як твердить Ігор Корнієнко, представники влади, які подавали неправдиву інформацію, порушували правила карантину мають бути притягнуті до відповідальності. Серед них і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який заявив, що парки і сквери в Україні закривали не стільки для впливу на епідеміологічний процес, як для психологічного ефекту на людей. Таку заяву, на думку психолога, можна розцінити як психологічне насилля над українцями.

«Я вже піднімав питання перед народними депутатами про те, що треба подати судові позови на владу, можновладців, щоб їх притягнули до відповідальності, бо це є психологічне насильство над українцями, порушення ст. 28 Конституції України. Невідомо від чого люди більше вмирають: від коронавірусу чи від інших захворювань, які провокуються психозами, параноями, спровоконаних неправдивою інформацією», – каже Ігор Корнієнко.

До відповідальності, як каже психолог, слід притягнути й інших представників влади, зокрема і на Львівщині. Усі пам’ятають, як під час карантину представники влади закликали людей чітко дотримуватися його правил: ходити у масках, уникати скупчення людей, зберігати безпечну дистанцію, а самі ці правила грубо порушували. Заради піару при передачі шкільних автобусів грубо порушили карантин і зібрали перед обладміністрацією велику кількість людей.

Віктор Медведчук і його свита 9 травня без масок, не дотримуючись безпечної дистанції, ігноруючи правила карантину, поклали квіти до пам’ятника. Чому одні повинні сидіти місцями вдома на суворому карантині, а інші ніби про нього й не чули? Чому за порушення правил до відповідальності притягували лише пересічних українців?

Вірус є і це факт, каже психолог. І до людей треба доносити інформацію про нього, бо з ним ми будемо ще довго жити. І аби вберегти себе, рідних, близьких від інфікування, слід бути обережними, дотримуватися порад, які дають медики. Але ця інформація має бути логічна, науково обгрунтована і правдива.

«І щоб люди цю інформацію сприйняли, влада повинна вибачитися перед людьми за свої помилки і починати все заново, бо інакше не буде довіри ні до органів влади, ні до того, що вони роблять у боротьбі з коронавірусом , – каже Ігор Корнієнко.