Голова МЗС Німеччини назвав питання репарацій Польщі у Другій світовій війні законно вирішеними

У Німеччині не проти дискусій про репарації для Польщі, але вважають це питання вже вирішеним

Голова МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив, що Берлін має ясну і чітку правову позицію щодо виплати військових репарацій Польщі. Про це він заявив журналістам у середу, 17 січня, на спільній прес-конференції з головою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем, пише RMF24.

За його словами, усі ці питання були закриті на законних підставах у 90-х роках і ними має зайнятися експертна група, яка вивчатиме заяви деяких польських націоналістичних лідерів про те, що Берлін повинен виплатити відшкодування за шкоду, заподіяну Польщі під час Другої світової війни. «Ми маємо ясну правову позицію, що всі питання виплати військових репарацій дозволені в правовому полі», - сказав німецький міністр.

Раніше в Варшаві заявляли, що Польща має право на репарації з боку Німеччини за збитки, завдані під час Другої світової війни, які повинні стати «нагадуванням про справедливість, про те, що Польщі належить».

Як повідомляло агентство PAP з посиланням документ Бюро аналізу польського Сейму, який опинився в розпорядженні журналістів, Польща має підстави вимагати від Німеччини $48,8 млрд репарацій. Між тим, уряд Німеччини вважає питання про військові репарації Польщі закритим. На початку серпня депутат від правлячої партії «Право і справедливість» Аркадіуш Мулярчик зареєстрував у Бюро юридичного аналізу Сейму запит, чи «може Польща, відповідно до міжнародного права, вимагати від Німеччини компенсації за втрати, отримані внаслідок німецької агресії часів Другої світової війни».

В аналізі експертів наголошувалося, що Польща під час Другої світової війни зазнала найбільших людських та ресурсних втрат серед усіх європейських країн, якщо брати до уваги загальну кількість населення та національний добробут країн Європи.

До слова, під час Потсдамської конференції у 1945 році була досягнута згода, згідно з якою Польща отримувала репарації з частки СРСР, яка надходила зі східної зони Німеччини. Через кілька років СРСР і Польська Народна Республіка (ПНР) уклали угоду, що припиняє стягнення репарацій з НДР від 1954 року.