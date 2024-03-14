Андрій Пишний очолює НБУ з жовтня 2022 року

Голова Національного банку України Андрій Пишний отримав нагороду в номінації «Голова центрального банку» за версією премії Central Banking Awards 2024. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Central Banking – профільний британський журнал, що оцінює роботу центральних банків та фінансових регуляторів за попередній рік.

Міжнародне журі відзначило лідерські якості та ухвалені Андрієм Пишним у 2023 році рішення для забезпечення цінової та фінансової стабільності в Україні у воєнний час.

Під час каденції нинішнього голови НБУ установі вдалося зберегти довіру до національної валюти – вклади населення у строкові гривневі депозити у 2023 році збільшилися на 37%, ідеться в повідомленні банку. Також торік відчутно знизилася інфляція – з 26,6% до 5,1%.

Окрім того, на тлі стійкої макроекономічної ситуації НБУ поступово знижує облікову ставку та запровадив режим керованої гнучкості щодо курсу валют.

Як інформував ZAXID.NET, Андрій Пишний також був визнаний найкращим головою центробанку 2024 року в Європі і в світі журналом The Banker.

Нагадаємо, 7 жовтня 2022 року Верховна Рада призначила екс-очільника «Ощадбанку» Андрія Пишнного новим головою Національного банку. Андрій Пишний З 2003 по 2007 рік був першим заступник голови правління «Ощадбанку», а у 2014 році повернувся в банк як голова правління до 2020 року.

На час його керівництва припали найбільш значущі зміни в «Ощадбанку» і виведення фінустанови на прибуткову діяльність. Також на час його роботи в банку припала одна з найбільш гучних перемог України в міжнародному арбітражі з Росією – щодо активів «Ощадбанку» в Криму на 1,3 млрд доларів.